1.華邦電(2344)：安全快閃記憶體獲最新車用ASIL-D認證，昨三大法人聯手買超14402張，激勵今早股價一度衝上19元，越過前高。

2.聯電(2303)：外資喊價至54.5元，三大法人連兩日買超，加上昨夜ADR狂飆20.24%，激勵今早股價大漲逾7%，不到10:00成交量已逾34萬張。

3.台積電(2330)：3大客戶猛追單，營收Q4超標在望，昨外資轉買超1752張、昨夜ADR漲2.94%，今早開高再戰500關未果，股價翻黑。

4.運錩(2069)：短均上揚，獲外資連兩日買超，早盤一度飆漲逾9%。

5.燁輝(2023)：美元走強打壓LME基本金屬期貨全挫，周一期鎳下跌216美元，衝擊早盤股價一度跌約4%。

6.台南-KY(5906)：昨突破5日線糾結，今早放量急攻上漲停。

7.辣椒(4946)：棒辣椒新遊戲登雙平台冠軍，今早噴量漲停開出，但漲停隨即遭打開。

8.信驊(5274)：本季先蹲、下季再起，外資續加碼至1440元，早盤走揚近2%。

9.茂達(6138)：接英特爾大單，能見度到明年下半年，激勵股價續高漲近2.5%。

10.矽格(6257)：接單熱看旺至明年Q2，明年營收估增雙位數再創高，晨盤帶量上漲逾2.5%。

11.矽統(2363)：聯電續飆漲，因持股受惠，早盤挾量樂漲逾4.5%。

12.鈺創(5351)：利基型記憶體喊漲價15%，股價一度衝上20.15元直逼前波高點，但隨後難敵大盤賣壓，翻黑小跌。

13.陸海(5603)：受封低價超值股，外資終結連4買超，晨盤直登21.25元漲停。

14.怡華(1456)：近日獲外資偏多操作，股價連拉2根漲停，寫波段高。

15.智晶(5245)：落後補漲+外資連2買，早盤急彈8%，攻克半年線。

16.宇智(6470)：今櫃買業績發表，獲買單敲進力挺，股價彈高6%，登逾3年高。

17.環球晶(6488)：今年營收逐季成長，Q4業績動能續強，獲外資連6買，早盤攻高2%，改寫逾2年高價。

18.群創(3481)：Q4產能利用率維持高檔，面板價漲可望助攻營運，晨盤穩揚2%，收復月線。

19.金像電(2368)：PCB人氣旺，其中雲瑞PCB後市備受看好，資金湧進推升股價一度勁揚逾7%。

20.嘉澤(3533)：股價回檔修正逾一個月，多方出關，今早攻高，漲幅逼近7%。

21.康控-KY(4943)：鎖定電動車等四大領域，明年業績要翻轉，量價增溫，拉高逾半根漲停板。

22.橙的(4554)：Q4營收拚返1億元，將攀今年高峰，股價止跌反彈，一度漲逾3%。

23.嘉泥(1103)：出售桃園蘆竹土地進補，每股貢獻獲利1.8元，開高走高逾2.5%。

24.鄉林(5531)：台中新案完銷推動Q4獲利躍進，多方續仰攻突破13元，創逾一年高價。

25.青雲(5386)：不畏列注意股，早盤改寫前高，但隨即跟著大盤翻黑。

26.為升(2231)：陸車市復甦，營運看俏，早盤漲逾3%。

27.承啟(2425)：外資連2日買超，早盤漲逾1%。

28.夠麻吉(8472)：早盤多頭匯聚，觸及漲停。

(時報資訊)