晶心科(6533)近期股價剽悍，近10個交易日股價自低點160.5元一路翻揚，今股價最高衝上309元，波段漲幅達92.5%，再創歷史新天價，短短10個交易日股價可說是逼近翻倍，惟其後受到大盤壓回影響，漲幅收斂，晶心科今年儘管受到疫情衝擊，但單月獲利轉正，一甩前幾個月因為疫情阻礙的低迷表現，長線隨著RISC-V逐步開花結果，加上大陸半導體自製比重攀升下，都將成為晶心科長線重要動能支撐。

晶心科今年前三季受到疫情衝擊，國外業務拓展受阻，使得營運相對低迷，惟進入第四季，晶心科目前已經恢復大陸市場的人員出差，且在大陸搶攻半導體自製化的風潮下，將成為正面受益者，晶心科也看準大陸有高達3000家IC設計公司，像是在10月晶心科於大陸就有一個比較大的案子進入Design Win，長線在大陸市場空間可期。

晶心科每年的新增商業授權合約數約40多案，都將是未來營收成長的機會，2021年除了來自Renesan、聯發科(2454)有機會較今年成長外，也將提供客戶27-series(NX27V等)、45-series(NX45V等)的向量運算處理器，提供HPC、AI領域使用，預估明年營收可較今年成長31%。

除大陸市場外，晶心科在RISC-V也將開始步入收割期，公司也預估， RISC-V授權金、權利金將會自明年開始貢獻。

晶心科10月單月營收為0.67億元，稅前淨利為0.25億元，單月淨利為0.24億元，每股盈餘為0.57元。

晶心科第三季單季營業收入為1.05億元，稅前淨損為0.29億元，本期淨損為0.29億元，每股虧損為0.69元；累計今年前三季受到新冠肺炎疫情影響，營收衰退13.6%，稅後每股虧損1.99元。

(時報資訊)