英國外交部長拉布(Dominic Raab)周一指出，英國正考慮將英國法官從香港最高法院撤回。

英國統治香港150年，1997年將香港交還給中國。英國表示，中國新的國家安全法違反1984年的中英聯合聲明。

英國亦反對中國因新國安規定而對香港民選議員進行取消資格行為，並稱是對港府政治反對勢力和壓制異己的一種報復。

拉布在最新的六個月定期香港報告前言中指出，這是後移交歷史的曾經是和持續是最令人擔憂的時期。

港府回應英國這些敘述為大規模攻擊和無根據的指控。

西方國家和國際人權組織已開始對香港自由表達擔憂。

英國外長拉布表示，已經開始和在香港最高法院任職的英國法官進行磋商，另外，「我已經與英國最高法院院長李德(Reed)爵士進行商討，何時可以檢討英國法官在香港終審法院(Court of Final Appeal)擔任非常任法官是否仍洽當」。

英國已經中止了與香港的引渡協議，並對中國的武器禁運擴及到香港。

(時報資訊)