專業TPU機能布暨成品大廠八貫(1342)於今(24)日以承銷價每股55元掛牌上市，八貫主攻與生命安全有關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場，今年因新冠疫情大幅帶動各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，今年前三季營收與獲利分別較去年同期成長7.45%與9.81%，在醫療占比提高，且戶外產品出貨已恢復疫前水平之下，樂觀預期全年營收獲利將有望挑戰新高，八貫今開高漲幅一度逾19%，股價最高達65.6元。

八貫近三年營業表現優異，2017、2018、2019年EPS分別為3.49、3.79與3.08元，其中2019年獲利創下歷史新高，2020年因新冠疫情而大幅帶動公司各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，其中醫療佔比年增12個百分點，且美國區醫療產品平均毛利率35%，加上第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，大幅拉高公司毛利率表現，第三季平均毛利率29.67%，較去年同期增加4.4個百分點，並較上季增加9.29個百分點，帶動前三季稅後淨利1.64億元，每股獲利為2.65元，均再創歷年同期新高水準。

八貫10月合併營收1.18億元，較去年同期成長11.91%；累計前10月營收達12.78億元，年增率6.56%，毛利率走升的趨勢下，將有助於全年獲利表現續攀峰。

展望後市，八貫營運三大主軸，首先，醫療應用從醫院高端醫療床延伸至居家照護，目前居家照護市場規模是醫療產品產值的6倍，八貫所研發醫療所需之機能性布料，將可擴張應用至新領域；再者，戶外產品上，八貫研發持續朝向輕量、複合式布料發展，同時三次加工成品亦有持續升級趨勢，加上美中貿易轉單效益，原有客戶已明顯提升明年之下單數量；最後，八貫也啟動航太救生生產，其中航空救命筏頂蓬機能性布料、航空逃生滑梯等已於今年通過認證，今年底前將小量出貨，未來可望逐步放量，且航空逃生滑梯朝向更輕量化發展，公司不僅掌握新產品的訂單，亦可有周期性機能性布料升級潮，航太救生產業之出貨可望倍數成長。

近日歐美秋冬疫情升溫，在秋冬疫情惡化與全球政治的不確定因素下，疫情推動歐美國內提升醫療病床數仍是不可逆的趨勢，加上未來航太救生及戶外產品以專業高階的TPU複合布料，朝向更輕量、安全、耐用及環保應用，隨著醫療應用、戶外及航太救生之營運量能逐步擴大，八貫目前出貨排程能見度高，並有穩健成長趨勢，預期未來經濟規模效益發酵，高毛利的業務將會逐步放大獲利貢獻，明年營運三箭齊發，獲利成長可期。

另外，八貫斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並導入智慧化高周波產線，擴增成品組件產能，預計明年第二季正式量產。

(時報資訊)