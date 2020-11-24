即使川普政府同意開始準備與拜登政權交接，但總統川普仍不願意承認敗選，持續打選舉訴訟；而根據一份民調顯示，今年投給川普的選民中，有2/3支持他2024年繼續出來選，且高達79%認定民主黨總統當選人拜登竊取大選結果，62%不能接受大選結果。此一民調也證實川普散播的選舉假訊息，確實在川粉心中深根蒂固。
據《每日郵報》報導，根據輿論研究公司「Seven Letter」民調指出，將近有66%投給川普的選民支持他2024年再戰，只有41%的獨立選民與26%的民主黨選民抱持同樣看法。對於當權選舉訴訟爭議，63%共和黨選民認為要訴諸最高法院，但也有67%共和黨選民認為敗選就應該和平政權轉移給拜登政府。
另外，有78%的民主黨選民、86%的共和黨選民以及82%的獨立選民希望川普親自呼籲國家團結，只有38%的共和黨選民認為川普要繼續待在白宮，支持他拒絕政權轉移，民主黨支持者與獨立選民抱持此一想法幾乎微乎其微。
民調也指出，若將共和黨選民、川粉以及獨立選民綜合列入統計，支持副總統彭斯出征2024年總統大選的比例最高為48%，川普則為第2的46%，接下來是共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）的29%，川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）也有27%支持度。但若單獨考慮投給川普的川粉們，川普再戰2024年獲得6成支持，彭斯則為58%。
文章來源：Two-thirds of Donald Trump's voters want him to run again in 2024, new poll finds - and 79% believe his unproven claims 2020 was stolen through fraud
(中時新聞網)
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