【現場直播】行政院長蘇貞昌 赴立法院施政報告｜2020.11.24

來台就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，上月28日遭梁姓惡狼性侵殺害，被害人家屬昨（23）日在馬國召開記者會表示，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成對台灣要求國賠，並對梁男處以極刑，否則將透過馬國司法程序爭取引渡罪犯。對此，行政院長蘇貞昌今（24）日受訪說：「非常能理解家屬的心情，也一再表示歉意，我們一定會嚴懲兇手」。

蘇貞昌表示，我國的法治大家都很清楚，國人在國內犯法，我們一定依法嚴懲嚴辦，其他的法律行使，我們都尊重法律規定，對於家屬的心情，我們非常能夠理解，也一再表示歉意，我們一定會嚴懲兇手。

受害鍾女的父親鍾偉國，昨天在律師葉海量的陪同下，於愛女的母校「衞理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）召開記者會，據馬國《聯合日報》報導，葉海量在記者會公開蔡英文總統給家屬道歉信，其中內容提及「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」，證明鍾女遇害，是台灣當局疏忽所造成。

葉海量強調，鍾女遭擄殺，兇嫌惡性重大，有「永久與社會隔離之必要」， 應當判處極刑。家屬也會透過一切途徑，包括外交、政治、民間組織，要求台灣政府，以人性最高的準則來處理、審理、量刑與判刑，藉此做出交代。「如果台灣當局不能滿足要求，與蔡總統最高的指標有所抵觸，家屬必毫不猶豫，不惜一切代價，通過馬來西亞司法程序作出引渡罪犯的動作」。

(中時新聞網)