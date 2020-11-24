民進黨政府成立黨產會後，黨產會一再認定許多民間組織是國民黨的附隨組織並凍結其資產，10月藍委質疑小英基金會是否為民進黨附隨組織，但黨產會主委林峯正今天強調，小英基金會財產單純，董事與民進黨無關，否認小英基金會與民進黨的關係。

林峯正今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，被周玉蔻問到小英基金會是否為民進黨黨產？對此他指出，經黨產會向主管機關要了小英基金會的申報資料調查後顯示，該基金會沒有任何不動產，辦公室是租來的，財源主要就是一般人民捐款，一開始成立時則是蔡英文用個人的錢捐了3000萬，財產狀況就這麼單純，現在董事名單看起來也跟民進黨無關，如果還有人有意見，歡迎提供資料給黨產會。

周玉蔻還談到，過往處理國民黨黨產的人，最有名的就是徐立德與劉泰英，黨產會有無訪問過他們？林峯正回稱，徐立德年紀比較大，而顧立雄當黨產會主委時訪問過劉泰英，但劉泰英不太願意談，此外黨產會也訪問過李登輝。

另外2019年林峯正接受媒體採訪時曾宣稱，如果2020國民黨重新執政，黨產會可能被裁撤。因此今天周玉蔻又問林峯正，2024選舉結果難料，會希望在2024年之前完成黨產會的工作嗎？林峯正說，依照黨產條例黨產會沒有期限，僅委員有任期制，一任4年，不過交接時他就說過自己的目標是「消滅」黨產會(將相關工作完成)。

林峯正也談到，4年多來，黨產會凍結了國民黨和被認定為附隨組織的各單位資金共768億元，但在將財產沒入國庫部分，因為各機關紛紛提出訴訟，所以只收回1400多萬元，加上許多案子法官因為不確定黨產條例是否合憲而停止審理，不過今年8月大法官確認黨產條例合憲後，很多原本停止審理的案件又可以繼續進行，目前正在打官司的案子還有30多件。

此外大法官解釋公布後，黨產會曾針對11個案件中7位認為黨產條例有違憲疑慮提出釋憲的的法官，申請應讓他們迴避之後黨產會相關訴訟案件，但被法院拒絕，對此周玉蔻詢問林峯正，會擔心他們挾怨報復嗎？林峯正表示當然會擔心，他認為有些法官根本質疑整個轉型正義的概念，如果繼續審理相關案件讓人擔心，希望這些法官能依照大法官解釋的結果審判。

(中時 )