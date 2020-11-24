台中市長盧秀燕24日建議中央，有機會重啟談判應掌握契機，暫緩萊豬進口政策。（陳世宗攝）

美國大選落幕川普承認敗選！台中市長盧秀燕24日建議中央，有機會重啟談判應掌握契機，暫緩萊豬進口政策；否則民眾心生疑竇，究竟蔡政府和川普政府有何私下協議，暗盤交易違反陽光政治。盧秀燕強調，台灣經濟兩大隱憂無法參加RECP匯率定位困難，對出口產業是致命傷；政府應重啟和各國單邊貿易談判，爭取減免關稅互相協定、救經濟。

台中市議會今天進行市政總質詢，市議員李中、張廖乃綸詢問市長盧秀燕，美國大選川普終於承認敗選，對台美未來有何影響？

盧秀燕指出，代表萊豬進口談判可重啟生機，因為之前中央和川普政府可能有一定默契協議，強迫台灣進口萊豬；現在美國換政府所有經貿農業外交人員，可能是不一樣的人馬，中央應爭取契機重新談判，不必急著12月31日開放萊豬進口，政策應暫緩。

盧秀燕表示，她力勸蔡政府慎重，既然有機會重啟談判卻不掌握，難免民眾心生疑竇，究竟政府和川普政府有何私下協議，批評暗盤交易違反陽光民主政治。

盧秀燕強調，台灣經濟有兩大隱憂無法加入RECP匯率定位困難，對出口產業都是致命傷；明年快到了，政府要有警訊和作為。她提出積極建議，既然無法參加多國經貿組織，應重啟和各國單邊貿易談判，爭取減免關稅互相協定，搶救經濟；並呼籲政府不要防疫之餘、卻忽略經濟。

(中時 )