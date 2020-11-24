人民幣兌美元中間價24日報6.5809，較上日6.5719，跌90點或0.14％。在岸人民幣開盤小漲。

中間價較上日下午4時30分收報6.5694，跌115點；較上日晚上11時30收報6.585，升41點。

在岸人民幣10：19報6.5808，漲52點，漲幅0.0790％。離岸人民幣報6.5760，漲42點，漲幅0.0635％。

(工商 )

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