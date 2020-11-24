人民幣中間價跌90點 在岸價開盤小漲 10:332020/11/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價24日報6.5809，較上日6.5719，跌90點或0.14％。在岸人民幣開盤小漲。 中間價較上日下午4時30分收報6.5694，跌115點；較上日晚上11時30收報6.585，升41點。 在岸人民幣10：19報6.5808，漲52點，漲幅0.0790％。離岸人民幣報6.5760，漲42點，漲幅0.0635％。 (工商 ) #開盤 #小漲 #在岸人民幣 #收報 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興 本周鋼價調漲300元／公噸 04:102020/11/24 證券．權證 運價續漲 貨櫃雙雄獲利看俏 04:102020/11/24 證券．權證 迎雙12 蘇州發數位人民幣紅包 04:102020/11/24 全球財經 金像電緊抱雲端商機 目標價上檔空間超三成 09:212020/11/24 財經 疫苗問世催化 醫療補漲行情可期 04:102020/11/24 投資理財 權證星光大道－元大證券 聯電物美價廉 成交爆量 04:102020/11/24 證券．權證 貨櫃船停收美國穀物 進口商轉用散裝船 或搭日本、大陸便船 09:262020/11/24 財經 人民幣10月名目實質匯率 連四升 04:102020/11/24 全球財經 《商情》市場樂觀情緒 帶動紐約棉花期貨漲逾1％ 10:002020/11/24 財經 591推真實價登錄 揭露到門牌 04:102020/11/24 產業．科技 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 葉倫屬信奉升息鷹派 為何市場歡呼她接財長？ - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 牆倒眾人推 通用汽車退出川普對加州政府燃油標準訴訟 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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