被動元件產業再傳疫情之亂，華新科（2492）馬來西亞廠傳出有員工染疫，在安全考量之下，華新科擬停工三周，23日下午已陸續通知下游三家客戶，業界指影響產品包含車用電阻、0201電阻及High Power電阻。

華新科發言管道表示，公司已經啟動全球出貨調配，提前運出馬來西亞廠的晶片電阻，不過華新科不願證實產線停工的時間是否為期三周，且停工是基於馬來西亞政府的政策。

華新科的馬來西亞廠是電阻產能重鎮，由合併日本釜屋電機而來，並以車用電阻為主力業務，23日下午，被動元件採購圈、通路商相繼傳出華新科大馬廠有員工染疫，工廠將停工三周的消息，部分下游客戶已經知悉。

華新科晶片電阻產線稼動率約90％，今年底最終擴產目標上看450億科，業內人士認為，華新科大馬廠停工將影響車用電阻、0201電阻以及High Power電阻供應，更重要的是，華新科已經沒有甚麼庫存，業界認為，在庫存水位緊繃之際，華新科大馬廠停工肯定對電阻供給面造成影響。

全球晶片電阻主要生產廠商為國巨、厚聲、大毅、奇力新、華新科等，其餘為日本廠商，3C一般品還是以臺廠為供貨主力，業界分析，現在適逢車市回溫、手機急需0201晶片電阻，加上年節將至；製造端則面臨召工不易，稼動率難以立即拉升，需求大於供給之下，其餘電阻廠將先挑單生產，下一步才有機會出手調漲價格，以價制量。

(工商 )