租屋最怕碰到惡房東和凶宅，不管遇到哪種情況，恐怕都會很難處理。藝人王思佳就在節目上透露，過去有碰過類似經驗，明明租屋處看起來一切正常，她也住得好好的，但有靈異體質的朋友去過一次之後卻大驚失色，勸她趕快搬家，她這才發現原來這間房過去曾發生意外，是間凶宅。

王思佳在節目《11點熱吵店》分享「無殼蝸牛血淚史」主題，提到了過去誤住凶宅的經驗，她透露過去曾經在外租屋，當初看房子時，不論採光還是各項條件都很好，住起來也都沒發生甚麼問題，讓她相當滿意，直到一位有靈異體質的朋友造訪她家，儘管當下對方沒有表示甚麼，事後卻提醒她，「妳要趕快搬家」。

朋友告訴王思佳，曾有女子在這棟樓跳樓。（圖／翻攝自YouTube）

朋友告訴她，原來她的租屋處有個女子跳樓，且大樓的冷氣都在同個位置，只有她住的那間冷氣是凸出的，還有一個台子，女子跳樓下墜時，撞到了她房間的冷氣之後，才墜落到地面，因此靈體至今還卡在台子上，嚇得她立刻搬到對面住，直呼「太可怕了吧！」超驚悚的經驗也讓現場主持人和來賓都嚇傻。

(中時新聞網)