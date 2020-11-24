高雄市前殯葬管理處殯葬禮儀課課長胡燕鵬涉嫌向「玫瑰園墓園」業者收賄120萬元，協助業者取得權源。一審依貪污罪遭判11年，公懲會判撤職、停止任用3年。高雄高分院24日改判6年6月，褫奪公權4年，可上訴。

胡男今親自到庭聆聽宣判，表示還會再上訴。判決指出，胡男2012年至2017年、任職殯葬管理處殯葬禮儀課長期間，負責審核民眾私設的公墓、骨灰存放、火化等殯葬設施。

2016年「玫瑰園墓園」遭民眾檢舉違規設置墳墓及納骨塔，胡男指示人員前往現勘，發現玫瑰園墓園確實違反殯葬管理條例規定。胡男明知該墓園非「殯葬管理條例」施行前募建的寺院、宮廟及宗教團體所屬墓園，竟指導萬女尋求宗教團體出具假資料，再於審核時「放水」核准申請，事後還收賄120萬元。

案件爆發後，胡男即被調往高雄市鹽埕區公所並記一大過，一路羈押至2019年3月才以120萬元具保停押。一審依違背職務收受賄賂罪判刑11年，褫奪公權7年。公懲會認為胡男除觸犯刑事法律，並有違公務員應誠實、清廉的要求，嚴重戕害政府信譽，為維護公務紀律，自有懲戒必要，依照高雄市府提供的資料，足認其違失事證明確，遂判決撤職並停止任用3年。

二審高雄高分院撤銷原判，改判胡男6年6月，褫奪公權4年，可上訴。

(中時 )