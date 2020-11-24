台灣民意基金會24日舉行全國性民調發表會，該民調顯示，蘇貞昌內閣施政滿意度從上個月的56.2％跌落至51.0％，基金會董事長游盈隆（圖）表示，蘇貞昌內閣的滿意度，因萊豬、牛肉麵之亂、中天關台等爭議，重挫5個百分點，是個警訊。（劉宗龍攝）

民進黨政府近來多個議題引發爭議，萊豬、牛肉麵之亂、中天關台，累積大量民怨，在22日的秋鬥中一次爆發。台灣民意基金會在今（24）日發布最新民調，蘇貞昌內閣的行政滿意度明顯受到影響，暴跌了5.2個百分點。

台灣民意基金會24日舉行全國性民調發表會，該民調顯示，蘇貞昌內閣施政滿意度從上個月的56.2％跌落至51.0％，基金會董事長游盈隆（圖）表示，蘇貞昌內閣的滿意度，因萊豬、牛肉麵之亂、中天關台等爭議，重挫5個百分點，是個警訊。（劉宗龍攝）

該民調顯示，蘇貞昌內閣的滿意度從上個月的56.2%跌落至51.0%，來到了今年度的新低，其中有11.6%民眾非常滿意、39.4%還算滿意；而不滿意度則增加了4.6個百分點，來到40.0%，其中20.7%不太滿意、19.3%一點也不滿意。

台灣民意基金會24日舉行全國性民調發表會，該民調顯示，蘇貞昌內閣施政滿意度從上個月的56.2％跌落至51.0％，基金會董事長游盈隆表示，蘇貞昌內閣的滿意度，因萊豬、牛肉麵之亂、中天關台等爭議，重挫5個百分點，是個警訊。（劉宗龍攝）

多個爭議議題影響蘇貞昌內閣的執政滿意度，但令網友意外的是，蘇內閣的滿意度竟仍維持在5成以上，直呼「罵成這樣還有過半滿意度，騙人的吧」、「所以秋鬥出來的民怨都是假的？」、「太扯了吧，假民調？」、「國民黨的議題操作要再加強，其實很多民眾對於議題是無感的」、「民進黨網軍洗腦能力還是強，這麼離譜的事情都可以讓滿意度不至於崩盤」。

對於該民調，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蘇內閣的滿意度重挫，短期內的主要原因，無疑是前行政院發言人丁怡銘引發的牛肉麵之亂，而未來萊豬、萊牛政策將如何辯護，將會是行政院未來相當大的問題，NCC不予中天新聞台換照的問題，肯定也會引發相當大的影響。游盈隆估計，未來蘇內閣的整體滿意度還會再下降至少3個百分點。

(中時新聞網)