團客補助方案。

自由行補助方案。

台北市觀光產業受新冠肺炎疫情衝擊，北市12月起至明年3月7日，將推出「台北加碼GO」要補助10萬名自由行旅客與10萬名團客到北市旅遊。自由行旅客上傳資料後，於每周日至周四入住北市合作旅宿，每房每晚可抵扣1000元；團體旅遊則須入住北市合法旅宿、於北市用一餐、每日至少造訪2處指定景點，每人補助1000元，但是交給旅行業者，同樣每人補助一次。

由於北市旅館主要客群為外國旅客，在國境封鎖情況下，旅館業儼然已成重災區。為鼓勵國人至北市旅遊，北市觀傳局推出「台北加碼GO」自由行補助活動，自12月20日起至明年3月7日止限量補助10萬名自由行旅客。

觀傳局指出，活動時間分為2階段，第1階段12月24日至明年1月31日補助5萬名，第2階段2月1日至明年3月7日補助5萬名，為鼓勵民眾春節到台北旅遊，農曆春節前後期間，假日前一晚除外、上班日前一晚亦提供補助，只要在活動期間內將身分證上傳至活動官網，於周日至周四入住北市合作旅宿，每房每晚就可以折抵 1000 元，每一身分證字號限使用1次。

另外針對團體旅遊部分，將加碼推出第3波的旅行業送客補助方案，預計自12月1日起至明年3月7日止，鼓勵旅行業者包裝台北2天1夜以上旅遊行程，行程必須入住北市合法旅宿業、於北市用一餐、每日至少需造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點，預計補助10萬名團客，活動時間分為3階段，第一階段12月1日至12月31日補助3萬名、第二階段明年1月1日至1月31日補助3萬名、第三階段明年2月1日至3月7日補助4萬名。

除了自由行與團客的補助方案外，觀傳局亦同步發表冬季大型觀光活動，推出「台北！冬起來～」，整合了冬季台北的5大活動，從11月底到明年3月，有繽紛耶誕玩台北、公館聖誕季、台北最High新年城跨年活動、台北年貨大街及台北燈節，商圈優惠、燈飾裝置、精彩活動看不完；也別錯過士林官邸菊展、艋舺地區盛事青山王祭、台北馬拉松，精彩熱鬧的活動在台北大街小巷發生中。歡迎全國民眾冬遊台北，讓台北陪你熱鬧送歲，迎接新開始。

(中時 )