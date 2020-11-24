工業電腦廠研揚(6579)日前應邀參加花蓮智慧城鄉交流座談會，除了智慧治理、智慧安全論壇外，亦於現場攤位展示不同領域的人工智慧（AI）解決方案，盼透過分享及研討智慧城市推動經驗，以促進全台地方產業交流、建立智慧城鄉應用服務需求與技術供給平台。

此次智慧城鄉交流座談會有來自新北、花蓮、台東、桃園、基隆、宜蘭、南投及新竹市等地方政府代表，分享在智慧治理及智慧安全的應用及實務需求。場外則有10家業界AI邊緣運算解決方案知名廠商，展示最新智慧城市、智慧醫療、智慧防災等應用方案。

研揚此次於花蓮智慧城鄉交流座談會，展示智慧城市中需要大量布建的智慧路燈與後台控制系統，Atlas智慧路燈控制系統可應用在戶外智慧路燈控制，並使用多個氣體感測器進行環境及空氣品質監測。

研揚表示，Atlas智慧路燈控制系統適用於多個交通樞紐監控車流及人流，針對停車計時收費亦可搭配AI模組進行邊緣運算，促進智慧城市營運效率、提高公民滿意度並降低成本，提供智慧城市管理者整合戶外影像攝影機、空氣偵測及路燈控制的解決方案。

研揚物聯網產品處處長莊富傑表示，感謝智慧城鄉所的邀約，讓研揚有機會能到花蓮推廣智慧方案。研揚目前僅在台北市及桃園市布建智慧路燈及智慧燈桿，相信將來會拓展到東台灣，共同協助東台灣智慧城市建置。

莊富傑指出，花蓮縣長徐榛蔚在座談會前，便帶領各部主管來參觀研揚攤位，並對研揚在桃園青埔智慧園區規畫的多樣智慧應用非常感興趣，認為此次座談會是相當好的交流機會，能讓各縣市了解目前產業界研發的智慧應用，也讓產業界知悉各地政府機關的需求。

(時報資訊)