誠品生活(2926)除了實體書店外，也邁入電商平台，繼今年9月推出全新誠品人APP、自有行動支付eslite Pay後，「誠品線上eslite.com」將於12/1開站。「誠品線上」未來將提供全台最豐富逾200萬種繁簡中、英、日文書籍，特蒐歐美日韓等全球首發特色文具，同時也精選世界各國多元類別優質生活選品，涵蓋生活風格、流行設計、3C科技、保養香氛、兒童親子、台灣小農食品等。

全新誠品線上未來將提供逾200萬種最齊全的繁簡中、英、日文書籍，開站期間也回饋書迷推出一系列值得收藏的限定出版品。其中，獨家引進全球網友討論度最高的《哈利波特20週年泰國限定版套書》，為作者J.K.羅琳今年特別開放各國設計書封，全台限量100套。

此外，誠品南崁物流中心物流成立至今20年，為誠品書店、畫廊、商場、酒窖等提供專業倉儲及物流配送服務。「誠品線上」結合「誠品物流」，採用全新啟用的倉儲型物流，佔地面積擴充2倍，運用快速理貨自動化設備及多樣化物流配送，串連起書店、商場、餐飲、電商、物流等線上下服務，共同打造閱讀與生活的全通路平台。

(時報資訊)