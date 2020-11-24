聯電ADR飆漲逾2成，收6.95美元，創歷史新高，帶動聯電(2303)今天股價開高走高，早盤最高達39.3元，市值攀升至4882億元，超越大立光及台化，躍居台股第11名市值大的公司。

聯電23日在外資、投信與自營商三大法人同步買超達2萬1741張，股價迅速攻漲停36.35元，創18年來新高。

周一，聯電美國存託憑證（ADR）攀高至6.95美元，大漲20.24%，創歷史新高，也帶動聯電股價今早再創新高。聯電ADR收高，收盤為6.95美元，漲1.17美元，漲幅20.24%，換算每股為台幣40.04元。

聯電開高走高，早盤衝過39元，漲幅逾7%，市值逾4800億元，超越大立光的4668億元及台化的4700.7億元，躍居台股市值第11位。

台積電ADR也收高，收在98.13美元，漲2.94%。台積電(2330)今天股價開高後震盪，早盤達500元，漲3.5元，市值攀高至12.96兆元，穩居台股市值最大企業，但盤中股價震盪，盤中跌3元至493元，也使得台股今早衝高後震盪。

台積電ADR周一收98.13美元，漲2.8美元，漲幅2.94%，換算每股仍達565.29元。

(時報資訊)