美股四大指數昨夜整齊收高，道指近逼三萬大關，今早日韓股市雙雙走揚。台股挾著昨日外資回頭買超百餘億元，開盤上漲40.83點、為13918.84點，在聯電(2303)大漲逾6.7%、台積電(2330)再戰500關卡帶動下，電子股早盤占比超過8成，指數再創13951.17點新紀錄。不過，高檔賣壓順勢出籠，指數開高走低，呈現高檔狹盤整理格局，低價股表現活潑。分析師指出，台股開高走低、K棒翻黑，早盤爆出大量還好漸漸收斂，觀察今日量能若維持在2500~2600億元左右，還不算失控，現在屬漲多後震盪正常整理，短線走勢恐仍將受到賣壓影響，呈現震盤整理格局。

在盤面上，聯電獲外資喊價至54.5元，三大法人連兩日買超，今早股價大漲逾7%，衝上18年的新高，不到10:00成交量已逾34萬張；台積電Q4營收超標在望，今早開高再戰500關未果，股價翻黑，壓低在平盤下方整理；被動元件受惠5G帶動需求明年Q2將有漲價潮，九豪(6127)、立敦(6175)強鎖漲停板、蜜望實(8043)漲停雖被打開，但漲幅仍在6%以上；PCB族群今日也是人氣焦點之一景頭(3189)飆漲停、南電(8046)漲幅在8%以上、金像電(2368)漲幅逼近6%。

分析師表示，本週台股表現預料將由中小型接棒補漲，短期台股將隨美股進入高檔震盪，需留意獲利了結賣壓，不過，多頭格局不變，若美股能維持高檔不墜，台股年底前有機會挑戰14,000點。

(時報資訊)