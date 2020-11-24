周一特斯拉股價大漲逾6%，並創下歷史新高，市值更已逼近5000億美元大關，繼標普道瓊指數公司宣布特斯拉將於12月首度納入標普500指數以來，短短一周時間，特斯拉已累計上漲27%。

投資人看好特斯拉納入標普500指數，將迫使指數型基金購買數百億美元的特斯拉股票，為近來特斯拉股價帶來強勁的上漲動能。為了與標普500指數表現相符，在12月21日特斯拉納入標普500指數之，指數型基金必須買進逾500億美元的特斯拉股票。高盛上周估計，積極型共同基金可能另外買進80億美元特斯拉股票。

金融服務與投資公司Wedbush分析師Daniel Ives周一將其目標價從500美元上修至560美元，激勵周一特斯拉股價持續大漲。

周一特斯拉股價飆漲6.58%，收在521.85美元，創下歷史收盤新高，市值達到4943.21億美元，在華爾街股市排名第七大，排名位於波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）之後，在Visa之前。

特斯拉盤中最高升至526.00美元，創下歷史新高。

今年以來特斯拉已上漲約500%，成為全球最有身價的汽車製造商，儘管其產量僅是豐田、福斯與通用汽車的一小部分。目前特斯拉的市值已經是通用與福特市值總和的5倍。

Wedbush分析師Daniel Ives雖仍維持對特斯拉股票的中性評級，但也表示，這檔股票在「牛市行情」下可能達到1,000美元，反映未來幾年電動車需求將急速升高，而特斯拉可望成為產業領頭羊。

不過，華爾街對特斯拉股票的平均目標價僅為385美元，顯示許多業內人士認為特斯拉股價已經高估。

(時報資訊)