【愛傳媒葉毓蘭專欄】這會不會太誇張了？一塊金字招牌的調查局，一大紙箱的二級毒品憑空消失一年了，現在還不知道是何時掉、哪裡掉、為何掉？

那還是有領司法加給的調查局喔。

但是看看從防疫以來，口罩之亂、國家隊作假、疫苗之亂，各種亂，除了看到蘇貞昌口頭的霸氣外，全部都在推拖混，不給人民答案，或者是他們也不知道答案在哪裡。

只有這種追殺小民小商最厲害了！前天在聯合新聞網上看到總編的一段話最有感，節錄如下：

「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡⋯⋯雙標審中天，連補正也沒機會⋯⋯

如今，一股肅殺的氣氛籠罩在國內新聞台的執照審核上，昨天NCC以全票通過不予中天新聞台換照。NCC舉出了多項中天新聞台的缺失，並據此決定不給中天換照。我們想問兩個問題：難道不能給中天補正的機會嗎？NCC對中天新聞台的標準，跟對其他新聞台的標準一樣嗎？

丁怡銘事件 不惡不假不害？

不只NCC處理中天新聞台的方式讓外界質疑是雙重標準，前幾天有一個新聞更讓人感慨。行政院發言人丁怡銘在沒有證據的情況下就指控牛肉麵業者使用萊牛，民眾向刑事局檢舉丁怡銘涉犯散布假訊息，刑事局是怎麼辦的呢？刑事局說丁案『本質非惡、假、害』，因此不受理。

今年稍早有台南議員質疑三倍券可能有假，警方積極偵辦移送，法院判不罰，警方卻再提抗告。試問蔡政府，若用台南議員案的處理標準，丁怡銘案還算是『不惡、不假、不害』嗎？」

這個國家機器病了。

因為正事不做，把國家機器自我矮化成為追殺異己的東廠、血滴子，對於追殺小民、政敵，展現超強的效率。

這樣令人汗毛直豎的政府，可以下台了！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)