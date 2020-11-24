81歲資深演員陳淑芳出道63年，首次入圍金馬就以《孤味》和《親愛的房客》，拿下影后和女配角雙料大獎，此外更在金馬典禮上台5次，被網友譽為金馬57的最佳MVP，在《孤味》與她有對手戲的丁寧，除了在臉書恭喜陳淑芳得獎之外，更直接表示：「接下孤味跟陳淑芳阿姨合作，是我兩年前最大的幸運」。

丁寧表示自己是個幸運的人，每次都在需要成長的時候遇到對的人，之前接下孤味並且與陳淑芳合作，在劇中兩人有多次對手戲，讓她了解到演員之路還很漫長，學習的地方依舊很多，坦言若沒有遇到陳淑芳，不知道現在會變什麼樣子？但唯一肯定的是不會比現在好，更表示陳淑芳是她想要到達的未來，也是兩年前最大的幸運。

陳淑芳囊括金馬影后、女配角。（圖／中時資料照）

陳淑芳勇奪金馬後，創下史上多項計錄，對此丁寧偷偷爆料她是「台灣史上最不會累的演員」，第一天對戲５點得起床化妝，抵達拍攝現場時，陳淑芳早已經在梳化，拍到中午已哈欠連連，但陳淑芳依舊精神奕奕，好奇詢問：「阿姨妳都不會累嗎？妳不用睡午覺嗎？」而陳淑芳僅表示：「拍戲是我喜歡的工作，有戲拍怎麼會累？」讓她佩服不已。

此外丁寧大讚陳淑芳是「重情重義俠女風範的女演員」，昔日好朋友背負債務，她總是二話不說一肩扛起，拍八點檔尬戲尬得昏天暗地，仍親自到花東偏遠地區捐錢送物資，無私的將自己奉獻於這片土地上，讓她直呼：「恭喜淑芳阿姨，用實至名歸不足以形容妳，妳顯然已經是演藝圈的一個傳奇，我有幸與妳交會，萬分榮幸」。

(中時新聞網)