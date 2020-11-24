民進黨立委高嘉瑜炒房爭議持續延燒，根據財產申報資料，她名下有群創、台積電、友達等8家上市股票，折合新台幣總計44萬多元。對此，高嘉瑜表示，身為投資新手不知道要買哪支股票，只好買台積電，而平常就有存錢的習慣，收入除年薪200萬元外，還有錄影。

高嘉瑜感嘆台灣房價居高不下，年輕人買不起房，自己也已經租屋10年，但名下卻有2筆建物、4筆土地，引發炒房爭議。

根據109年立委候選人財產申報資料，高嘉瑜名下還有現金89萬9988元，存款總額266萬1327元，另有群創、友達、台積電等8家上市股票，總計44萬2720元。

高嘉瑜今（24）日受訪時表示，自己平常就有存錢習慣，都是當議員時存來的，年薪約200萬加上錄影，認為存錢不難，買房也確實花不少錢。至於股票，高嘉瑜說，對股票很不懂的人才會去買台積電，畢竟台積電是台灣最有名、「護國神山」，新手不知道要買什麼就會選台積電，也讚「台積電令人感動」。

此話一出，想必再次引發網友討論，而先前為澄清炒房一事，高嘉瑜自毀女神形象，PO出衣服堆積如山、枕頭泛黃的照片，讓不少人看傻眼。此外，網友也笑說「建議賣掉股票買一個乾淨的枕頭套」「11張台積電而已，很多鄉民都贏過她」。

民進黨立委高嘉瑜炒房爭議持續延燒，根據財產申報資料，她名下有群創、台積電、友達等8家上市股票，折合新台幣總計44萬多元。對此，高嘉瑜（圖）24日受訪表示，身為投資新手不知道要買哪支股票，只好買台積電，而平常就有存錢的習慣，除了年薪200萬元外，還有錄影收入。（劉宗龍攝）

民進黨立委高嘉瑜。（劉宗龍攝）

(中時新聞網)