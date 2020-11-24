馬來西亞籍女大生上月遭梁育誌擄殺，死者家屬透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成提出3項訴訟，要求國賠並對梁育誌處極刑，否則將以馬國司法程序爭取引渡。台南市長黃偉哲今早表示，將全力協助家屬申請國賠，針對家屬希望梁嫌判死，他也希望，司法判決能符合民眾對於這件令人髮指案件的共同期待。

黃偉哲上午受訪表示，馬國女大生家屬希望爭取國賠，這點，市府願意協助家屬來做國賠申請，我們對於這個不幸事件覺得不捨不忍，我們也應該要對於他們家屬的心願能夠加以協助，第二個，家屬希望兇手判死刑，不然就要引渡到馬來西亞，希望也期待法院判決要符合社會共同期待，因為司法是要顧及人民感情，十惡不赦的人，事實上很難加以教化，期待司法判決要符合民眾對這件令人髮指案件的期待。

死者父親23日在律師葉海量陪同下，選在女兒母校「衛理畢理學院」召開記者會，指出已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟 （按中華民國民事法假扣押522條第1項）、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

律師葉海量並引述蔡英文總統給死者家屬道歉信內容「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」證明死者遇害是台灣當局疏忽造成，「希望台灣檢調機構審判以死刑為標準，這是全馬來西亞人民的期待」，如台灣不能滿足要求，家屬必不惜一切代價，通過馬來西亞司法程序引渡罪犯。

葉海量重申，蔡總統承認鍾女遇害是台灣當局疏忽造成；台南警方未依規定開立報案三聯單；案發後，區公所緊急修復路燈照明等一連串疏忽，足以構成台灣當局賠償證據。

此外，葉海量也質疑當陳姓女大生遇襲，校方沒做任何處置也未提醒學生，直到馬國女大生失蹤後，還要求學生撤下協尋貼文，「校方相關人員現在都以自請調、辭職規避相關刑、民事責任，我們想知道，這是否是學校及相關人士所給予的責任定調以及給家長的交待？」

(中時 )