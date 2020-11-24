盧秀燕建議，既然無法參加多國經貿組織，應重啟和各國單邊貿易談判，爭取減免關稅互相協定，搶救經濟。（陳世宗攝）

區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)前兩天簽署，台中市議員李中24日透過總質詢時，替台中機械、工具機等產業向市長盧秀燕請命；建請盧秀燕市長積極向中央發聲，儘速提出因應對策；另針對萊豬進口政策，也請利用行政院會，強烈表達地方反對的心聲。

盧秀燕指出，台灣經濟有兩大隱憂無法加入RCEP匯率定位困難，對出口產業都是致命傷；明年快到了，政府要有警訊和作為。她建議既然無法參加多國經貿組織，應重啟和各國單邊貿易談判，爭取減免關稅互相協定，搶救經濟；並呼籲政府不要防疫之餘、卻忽略經濟。

李中表示，跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)在2016簽署、2018生效，中國與亞太14國在內的區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)在11月15日簽署，這兩個跨國家的區域貿易協定有個共同的特徵，那就是中華民國台灣都被排除在外，這給貿易立國的我們帶來相當大的衝擊。

李中說，不是我們的產品比不過人家，而是我們要被扣比較高的關稅，這除了讓台中許多廠商受到強烈的衝擊，之後更潛藏企業外移與失業率增加的危機；市府要未雨綢繆，透過積極召開公聽會，匯集產業的意見，儘速請中央政府正視產業整體競爭力退步的趨勢。

李中指出，中央政府在美國選舉前壓寶川普，不顧多數民眾反對，急著宣布要在明年1月1日進口含有萊克多巴胺的豬肉；現在美國選舉已近尾聲，選前不管民進黨政府有私底下向川普承諾什麼，此刻都是重新做出政策改變的時機。建請市長利用行政院會等各種機會，把地方民眾的強烈反彈意見，向中央政府反應，讓中央政府做出正確的應對。

(中時 )