22日登場的秋鬥逾5萬民眾上街，齊聲對萊豬政策發出怒吼，今天國民黨立院黨團第12度杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，黨團總召林為洲強調，本以為遊行後執政黨會謙卑一點，結果原本說好的赴美查廠，昨天變卦成查廠不是法律必要程序，完全沒有因為秋鬥的關係，而展現該有的謙卑表現。

22日登場的秋鬥逾5萬民眾上街反萊豬，昨天衛福部長陳時中昨在立院備詢時卻反譏，「反萊豬的聲音應不到5萬人」，並說政府一定會做好把關。只是，政府是否將在萊豬進口前派人赴美查廠了解萊豬狀況，蘇貞昌今天卻說等疫情過去，就會去查廠；對於國民黨主席江啟臣喊話邀請蔡英文總統辯論萊豬，蘇貞昌也調侃說有什麼指教就在立法院質詢，這樣比較正常。

對此，國民黨立法院黨團今天第12度杯葛蘇貞昌在立法院的施政報告及備詢，並重申只要蘇貞昌願意為開放萊豬、立場轉彎道歉，就會停止杯葛。

國民黨立委賴士葆說，蘇貞昌為了包庇愛將、前行政院發言人丁怡銘捏造假訊息，可以1天道歉3次，結果現在幾萬人上街反萊豬，「幾萬人對上丁怡銘1個人，蘇貞昌一個道歉都不說，金口有這麼難開嗎？這不是顢頇什麼才是顢頇？」

國民黨立院黨團總召林為洲則說，今年的秋鬥遊行因為反萊豬訴求，而達到空前的規模，本以為這樣子會讓執政黨謙卑一點，結果昨天立院委員會質詢衛福部時，明明之前部長陳時中允諾過進口前會派員查廠，結果昨天答詢的次長卻說「萊豬進口，查廠不一定是法律必要程序」，意味著衛福部變卦不打算派人查廠。

林為洲說，台灣人吃豬肉的量是牛肉的7倍，如果當初馬政府開放30月齡以下的美國牛進口都要祭出「三管五卡」，嚴格源頭管理、邊境管制，為何吃7倍量的瘦肉精豬肉，政府卻拒絕查廠？這種邏輯可以接受嗎？他強調，蔡政府顯然完全沒有因為人民走上街頭秋鬥，而表現出該有的謙卑表現。因此，只要蘇貞昌堅持不道歉，國民黨就會繼續杯葛到底。

(中時 )