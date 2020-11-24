【愛傳媒黃子哲專欄】國民黨為了新聞自由聲援中天，民進黨發言人劉康彥出來誇口說民進黨尊重獨立機關的職權，還反批國民黨不該為個案護航。

但民進黨過去對獨立機關的踐踏與對個案的干涉，可謂不勝枚舉，民進黨竟有臉做這種中二等級又兩套標準的回應。茲舉幾例：

前交通部長郭瑤琪因貪汙遭判刑八年定讞，蔡英文總統親筆寫一封公開信表達不捨。

太陽花學運323占領行政院事件，高院二審逆轉一審判決，魏揚等遭判刑。由蔡英文擔任主席的民進黨表達高度遺憾，給予聲援與支持。

前大法官許玉秀爆料指出，蔡英文總統在今年三月間把大法官呂太郎叫去總統官邸「訓斥」。由民進黨任命的張天欽，在擔任促轉會副主委時，被爆出把獨立機關的促轉會當東廠，要整肅侯友宜。

NCC通過台數科申請頻道變更為新聞台後，被爆出在行政院長蘇貞昌震怒關切下，NCC收回決議。日前外流的總統府密件提及，NCC二位新任委員(林麗雲與王維菁)偏綠，可以配合處理中天。

由蔡英文總統提名出任監委的陳師孟，專門辦藍不辦綠，任內擬約詢判決前總統馬英九洩密案無罪的法官，最後引發全台法官串聯反彈而辭職。

事實上，中天新聞台換照申請被駁回，關乎國家機器對新聞自由的侵犯，甚至有外流密件指涉總統府扮演相當的角色。

作為國家元首的蔡英文，就算不對個案評論，也必須對新聞自由做出原則性的宣示，同時對於外界指出NCC照劇本演出的質疑，做出清楚的說明。

遺憾的是，蔡英文寧為私利介入，卻在公義噤聲；面對大是大非，竟選擇神隱躲避。

事實證明，蔡英文沒本事讓台灣獨立，倒已先讓台灣獨裁。一個新聞台之死，同時也打開潘朵拉的盒子，民進黨的貪婪、墮落與沉淪，終將被民意所反噬。

作者為國民黨文傳會副主委

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(中時新聞網)