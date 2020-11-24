美國職業摔角史上最偉大的選手之一「The Undertaker(送葬者)」正式退休了，他已淡出擂台與電視轉播多年，但這次是他正式向摔角迷道別。在美國周日的生存者大賽，螢幕上播放Undertaker的精彩回顧，轉眼間他已經為WWE效力30年了(1990-2020)！

今年因為新冠疫情而沒有現場觀眾，不過聯盟透過網路串流把每個觀眾在家中的影像和聲音傳入現場。最後一次敲響喪鐘出場的Undertaker說：「我的時辰到了。該讓送葬者進入永眠了。」

這個角色的扮演者馬克卡拉威(Mark William Calaway)今年55歲，他是罕見的摔角天才，身高208公分卻有異常靈敏的身手，還能從頂繩飛撲出去。早年他沒能在眾星雲集的WCW闖出名號，1990年他來到WWE(舊名WWF)，劇組幫他設計一個穿著黑西裝的「禮儀師」反派角色，擁有奇異的超自然力量、打不壞的強韌身軀、殘酷無情的性格，讓他迅速走紅。

30年來摔角明星來來去去，Undertaker始終沒有離開WWE，是聯盟史上最老資格的選手。他創下了史無前例的摔角狂熱21連勝紀錄(25勝2敗)，當時摔角迷每年必看的重頭戲之一就是他在摔角狂熱上的不敗神話。

直到最後一刻Undertaker都沒有回復馬克卡拉威的身分，他仍是以送葬者的角色向觀眾道別。摔迷在家中鼓掌大喊著「謝謝你, taker」，業界也感嘆這位傳奇人物必須在疫情中退休，他們認為最傷心的是老闆麥馬漢(Vince McMahon)，因為Undertaker幫他賺了很多錢。WWE海外演出的時候，手中大把鈔票的沙烏地阿拉伯觀眾就指定要看Undertaker。

在英國《太陽報》舉辦的票選，Undertaker是史上人氣排名第一的WWE摔角選手，超越冷血奧斯汀(Stone Cold Steve Austin)、巨石強森(Dwayne The Rock Johnson)、摔角之神霍肯(Hulk Hogan)。

(中時新聞網)