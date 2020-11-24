vivo今（24）日頂著豔陽高照的天氣，迎接在台中首家結合客戶服務中心的複合式體驗店開幕。vivo寵愛台中粉絲，歡請體驗店開幕推出一系列活動，包含購買指定X50系列加贈全聯禮券、萬用氣炸鍋、直立式吸塵器等好禮，擁有手機的同時又能帶回超值好禮，喜愛vivo品牌的消費者可把握機會前來一探。

vivo首家台中體驗店（台中一中體驗店），含售後服務空間、零件庫，約35坪。店內空間明亮，總共包含兩張手機體驗桌，主打商品展示櫃，以及兩張可以提供交機以及互動交流的互動桌，還有兩面配件牆，可說vivo產品是應有盡有。

vivo結合售後服務的台中一中體驗店今日開幕。（黃慧雯攝）

vivo台中一中體驗店配件牆。（黃慧雯攝）

迎接vivo台中一中體驗店開幕，vivo針對旗下各系列手機推出限時購機優惠，凡於11/30前購買首款搭載「微雲台影像系統」防手震功能的vivo X50 Pro單機(市價23,990元)，無須加價就可升級原價25,990元、內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的專業攝影組，並加贈33W原廠閃充組、延長保固12個月和螢幕意外保固12個月、登錄送900元全聯禮券和代言人張鈞甯限量悠遊卡一張，加碼再贈超夯萬用氣炸鍋一個，等於現賺11,258元。

vivo台中一中體驗店開幕，11/30購買 vivo X50 Pro升級為專業攝影組，再送33W原廠閃充組、延長保固12個月和螢幕意外保固12個月、登錄送900元全聯禮券和代言人張鈞甯限量悠遊卡一張、超夯萬用氣炸鍋一個，相當超值。（黃慧雯攝）

vivo台中一中體驗店購機優惠贈品。（黃慧雯攝）

vivo台中一中體驗店購機優惠。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

而購買vivo X50e可享33W原廠閃充組、延長保固12個月和螢幕意外保固12個月、登錄送900元全聯禮券、代言人張鈞甯限量悠遊卡一張和直立式吸塵器，贈品總價值達5,359元；購買Y系列任一款則可獲V Friends藍牙耳機、延長保固6個月和代言人張鈞甯限量悠遊卡一張，總價值超過3,000元。

除了手機購機優惠外，vivo也針對首款vivo無線藍牙耳機HP2055祭出優惠，HP2055搭載IP55級生活防水防汗，頸帶弧度採人體工學設計配戴舒適，搭載先進LDAC音訊編碼技術，讓無線傳輸速度達傳統藍牙耳機的3倍，大幅減低傳輸過程造成的音質損失，帶來更佳的聆聽感受，且支援快充功能，只要充電5分鐘就可使用4小時，電量充飽則可使用長達8小時，原價1399元，特價只要999元，等於現省400元。

此外，消費者也可於「vivo台中一中體驗店」FB粉絲團按讚打卡並加入[email protected]生活圈，即可獲得貼心好禮，11/30前購機即可參加扭蛋抽獎，有機會抽中vivo Y12手機、美眼按摩機等獎品；11/24(二)、11/28(六)、11/29(日)下午2:00-7:00到店現場體驗手機，還可享用台中人氣點心小熊燒一份，數量有限、送完為止，粉絲們不要錯過好機會。

在vivo台中一中體驗店11/30前購機即可參加扭蛋抽獎，最大獎直接將vivo手機帶回家。（黃慧雯攝）

針對vivo品牌提供了六大保固服務，vivo總經理特助隋璇表示，消費者的回饋都很好，因為對比同業提供的手機保固服務來說非常超值。甚至保固範圍以外的維修，也不吝提供的有特別需求的消費者。而近日vivo發表的OriginOS(原OS），隋璇指出台灣地區手機更新系統的速度與規劃，要視總部針對各市場的規劃為主，屆時會再對外公布。

vivo當前針對購買手機，購買任一機種皆可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等6大貼心售後保固。vivo表示，台中一中體驗店是vivo首間結合客戶服務中心的複合式門市，12月底也將在台南增設體驗店、高雄客戶服務中心則將在11月25日起正式開幕，2021年展店目標則是在全台六大都會區設立體驗店，並以結合服務中心的目標尋找店面，期待將更完整的服務帶給消費者，讓更多消費者享受vivo服務和全系列機種，消費者可期待。

(科技)