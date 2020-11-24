印尼籍女子NU去年5月產下1名男嬰，3天後發現男嬰沒呼吸，與印尼丈夫TR通知白牌車司機鄭男開車載到婦產科診所救治，醫師診斷男嬰到院前已死亡，因NU是逃逸外勞不敢報案，3人在寶山鄉某樹林旁挖洞埋屍。

桃園警方查獲認印尼夫婦共同涉犯殺人、生母NU殺嬰、2人連同鄭男涉犯遺棄屍體及湮滅證據等罪嫌，NU、TR及鄭坦承在寶山路某樹林處掩埋包巾裹住的男嬰，堅決否認有殺人、生母殺嬰等犯行，新竹地檢署偵查後認3人罪證不足，依法不起訴處分。

NU在偵查時稱自己沒有打小孩，小孩第一天有喝奶，第二天就喝很少，第三天早上帶去給醫生看，醫生說小孩死了要報警，她是跑掉外勞不想報警並是回教徒，把男嬰掩埋是回教習俗。TR說法與其妻相同。

鄭男則稱他開車載2人去婦產科診所，當時不知道小孩是否死掉，NU從診所出來，一邊哭一邊說小孩死掉了，並說要去埋掉，就開車載2人到山上。

桃園警方在埋屍地點取出僅剩骨骸的男嬰，法醫鑑定結果為，無明顯骨折外傷性和無毒藥物檢出性的不明原因死亡，無證據證明男嬰有遭他殺之嫌。

檢方認鄭男是白牌車司機，受被告印尼夫婦攜兒就醫與協助掩埋屍體等情，主觀上係防止NU逃逸外勞的身分曝光，並非湮滅夫婦殺人案件證據，與湮滅刑事證據罪構成要件無涉。

而3人涉遺棄屍體罪嫌部分，「掩埋」屍體之行為，亦非遺棄，自不得認屬遺棄屍體罪。此外，復查無其他積極證據足資證明被告3人涉有殺人等犯行，應認其犯罪嫌疑不足，依法為不起訴處分。

(中時 )