45歲男昏倒後，附近執勤的員警接獲報趕趕緊協助聯繫救護車到場。（台中市三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名45歲的阮姓男子日前早上到舊建國市場買菜時，突然身體不適昏倒在地，幸附近執勤的員警接獲店家通報趕來查看，發現其意識模糊，趕緊協助聯繫救護車到場，救護人員現場初步檢測後發現阮男血糖過高，趕緊將其送往醫院治療，阮姓男子事後也相當感激警方即刻救援，讓他能夠迅速送醫救治，得知自己竟有血糖問題，自己日後也會更加留意。

台中市警察局第三分局東區分駐所警員林政穎、張唯琳星期日8時30分許，在東區台中轉運站周邊執行守望勤務時，民眾上前通報有人昏倒在地，員警上前查看，發現1名男子手提著蔬菜與水果倒在地上，該名男子氣色不佳，且對於員警第一時間的叫喚沒有反應，遂趕緊通知救護車到場。

因男子無力說話，員警從其身上證件得知其係45歲的阮姓男子，救護車也在4分鐘內趕到現場，經檢測後發現阮男血糖飆高，趕緊將其送醫進行治療。阮姓男子事後表示自己未曾有過糖尿病史，當天早上至舊建國市場買菜時，突然感覺頭暈目眩、體力不支，幸虧附近有員警在場，及時協助通報送醫，這次身體發出警訊昏倒，讓自己得知有血糖問題，日後也會遵守醫囑，未來在飲食跟作息上都會特別注意。

疾病、情緒、飲食等原因都可能造成血糖過高，嚴重時可能會有嘔吐、心跳加速、甚至神智不清的症狀，警方提醒，民眾出門在外若察覺身體有異狀，應儘速向附近民眾、撥打119或110求助，也可就近至安全處所休息待身體恢復切勿逞強，避免突然昏厥時造成二度傷害。

(中時 )