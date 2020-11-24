繼京東健康後，路透旗下IFR引述消息人士透露，京東又著手準備2021年讓京東物流在海外上市，考慮上市地點在香港或美國，交易對該業務的估值可能在400億美元左右。

該公司已開始就交易與潛在顧問展開磋商，知情人士表示，交易可能涉及以40億至80億美元的價格出售10％至20％的股份。

稍早消息指出，京東健康將於24日建簿，目標集資40億美元，估值達290億美元。建簿後隔日京東健康將啟動招股，預計12月8日正式在港掛牌。

(工商 )