京東傳將物流業務上市 估值400億美元 11:012020/11/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼京東健康後，路透旗下IFR引述消息人士透露，京東又著手準備2021年讓京東物流在海外上市，考慮上市地點在香港或美國，交易對該業務的估值可能在400億美元左右。 該公司已開始就交易與潛在顧問展開磋商，知情人士表示，交易可能涉及以40億至80億美元的價格出售10％至20％的股份。 稍早消息指出，京東健康將於24日建簿，目標集資40億美元，估值達290億美元。建簿後隔日京東健康將啟動招股，預計12月8日正式在港掛牌。 (工商 ) #億美 #京東健康 #京東 #估值 #交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小牛電動 Q3獲利年增二成 04:102020/11/24 全球財經 野村升評欣興 目標價95元 04:102020/11/24 證券．權證 迎雙12 蘇州發數位人民幣紅包 04:102020/11/24 全球財經 《期貨》英國富時100指數期貨上市 08:012020/11/24 財經 歲末消費旺季 15檔消費題材受惠股熱起來 04:102020/11/24 財經要聞 富時新綠色指數 台積將入列 04:102020/11/24 財經要聞 外資搶補 台股萬五有望 04:102020/11/24 財經要聞 二刀流領軍 花體進8強 04:102020/11/24 運動天地 廢土變黃金 京冠致力農食循環經濟 04:102020/11/24 產業特刊 不懼逆風 大中華基金績效猛 04:102020/11/24 投資理財 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 葉倫屬信奉升息鷹派 為何市場歡呼她接財長？ - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 牆倒眾人推 通用汽車退出川普對加州政府燃油標準訴訟 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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