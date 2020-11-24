聯電（2303）24日股價持續飆漲，並飛越39元以上，最高來到39.3元，市值也一舉衝過5,000億元大關，來到5,043.96億元，直接超車大立光（3008）及台化（1326），在台股市值排名一躍而至11名，蓄勢挑戰富邦金（2881）的第10名地位。

台股加權指數24日早盤一早衝高至13,951點，與萬四大關僅有50點不到之遙，但隨後獲利回吐賣壓出籠，指數於9點半前就拉到平盤下游走，聯電不管大盤走勢，一路向上攻堅，股價再刷新近18年來新高，市值也重叩5,000億元以上關卡。

(工商 )