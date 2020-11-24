聯電持續飆漲 市值衝破5千億 直逼前十富邦金 10:542020/11/24 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯電（2303）24日股價持續飆漲，並飛越39元以上，最高來到39.3元，市值也一舉衝過5,000億元大關，來到5,043.96億元，直接超車大立光（3008）及台化（1326），在台股市值排名一躍而至11名，蓄勢挑戰富邦金（2881）的第10名地位。 台股加權指數24日早盤一早衝高至13,951點，與萬四大關僅有50點不到之遙，但隨後獲利回吐賣壓出籠，指數於9點半前就拉到平盤下游走，聯電不管大盤走勢，一路向上攻堅，股價再刷新近18年來新高，市值也重叩5,000億元以上關卡。 (工商 ) #台化 #聯電 #大立光 #富邦金 #飆漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資力挺 聯電漲停創18年新高 04:102020/11/24 財經焦點 權證星光大道－元大證券 聯電物美價廉 成交爆量 04:102020/11/24 證券．權證 台灣5G國家隊指數 完勝台股前50大 04:102020/11/24 產業特刊 代工訂單強強滾 晶圓三雄狂奔 04:102020/11/24 證券．權證 金像電緊抱雲端商機 目標價上檔空間超三成 09:212020/11/24 財經 千金股衝刺 二線高價股嗆辣 04:102020/11/24 證券．權證 富邦證輔導 八貫掛牌上演蜜月行情 11:162020/11/24 財經 研調：台積電居第3大半導體廠 聯發科躍至第11 12:502020/11/24 財經 《科技》IC Insights：台積電居全球第3大半導體廠 聯發科逼近前十 11:082020/11/24 財經 台股逢獲利回吐賣壓 早盤創高後翻黑 11:252020/11/24 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 葉倫屬信奉升息鷹派 為何市場歡呼她接財長？ - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 牆倒眾人推 通用汽車退出川普對加州政府燃油標準訴訟 - 財經 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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