疫苗開發繼續有好消息，令市場對經濟前景信心增加，23日美股道指升逾三百點。不過陸港兩地疫情有升溫趨勢，24日開盤後震盪。

恒指開盤漲144點，報26,630點，不過未能升破23日創出的逾四個半月高位26,662點，大盤隨即掉頭向下，暫時見最多跌76點，報26,409點，暫守10日線（約26,363點）。10：27報26,511.78點，漲25.58點，漲幅0.097％。

個股表現部分，阿里巴巴曾再升4％，最新升2.2％，報269.8港元。小米23日急升8％％，今早開報28.4港元再創新高，最新倒跌1.4％，報27.2港元。

陸股方面，上證指數開盤報3,407點，跌7點或0.21％。10：29報3,402.02點，跌12.47點，跌幅0.37％。

深成指開盤報13,958點，升2點或0.02％。現報13,906.32點，跌48.96點，跌幅0.35％。

各類股普遍走軟，煤炭、水泥、有色金屬、金融、化工、鋼鐵、電力股偏弱；石油、房地產股走穩。

(工商 )