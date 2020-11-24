一來自皇室的消息指出，在與一名確診人士密切接觸一天之後，西班牙國王飛利浦六世從周一開始為期十天的社交隔離。

現年52歲的國王將取消隔離期間所有公開行程。在周一稍早，國王出席了馬德里一場科學會議。

西班牙衛生部長周一指出，自上周五來全國增加了2.6萬名染疫人數，死亡新增512名。過去14天每十萬人的新增感染數，從11月高峰的530人降到周一的374人。

西班牙從周一開始要求超過60個國家的國際旅客，出示過去72小時新冠檢測陰性的報告。西班牙為歐洲僅次於法國的總感染人數次高國家。

另外巴塞隆納和加泰隆尼亞地區開始鬆綁管制。加泰隆尼亞為西班牙首個進行酒館和餐廳關閉的地區，目前也是第一個鬆綁酒吧、餐廳社交限制的地區，但是宵禁仍持續進行。

加泰隆尼亞地區也重新開放了劇院、電影院、音樂廳和戶外運動設施，但是客占率最高僅能達50%。

(時報資訊)