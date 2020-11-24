2020全球半導體產業前三名名單揭曉，第一名是美國的英特爾，緊追在後的是韓國三星電子，第三名則是台灣的台積電。

根據半導體專業研究機構IC Insights調查，全球半導體產業排名第二的韓國三星電子，今年光靠賣晶片產品，就可為自己創造604億美元業績，較上年相比增加9%。第一名英特爾的晶片銷售額則為738億美元，賣得比三星多出134億美元外，年增率也有4個百分點。

三星電子其實在2017以及2018這兩年，都一直是執全球記憶體晶片市場之牛耳地位，不過從去(2019)年開始至今，晶片龍頭就被美國英特爾給奪去。

台灣台積電位居第三，這家全球晶圓代工大廠今年晶片業績為454億美元，雖比第二名三星要少150億美元，不過自己年成長率卻高達31%。

至於全球第二大DRAM(動態隨機存取記憶體)大廠，韓國SK海力士則排行第四，今年晶片銷售為264億美元，比第三名台積電要少190億美元，但有14%年增率。

美國的美光科技(Micron Technology)第五名，晶片銷售額為216億美元，只比第四的SK海力士，要少不到50億美元。

除個別公司外，IC Insights也統計全球排名前15大半導體廠商，今年業績總和為3554億美元，年成長率為13%。這比全球半導體產業的年增6%，著實要高出一倍有餘。目前，這15大半導體業者企業總部分布，美國有8家，台灣，韓國與歐洲均分別有2家，日本只有1家。

報告最後指出，半導體產業在疫情中顯現其韌性。新冠肺炎讓很多產業出現經營危機，但同時也加速人們對數位化電子產品的依賴性，故造就半導體產業得以在今年，繳出一張業績如此亮眼的成績單。

(時報資訊)