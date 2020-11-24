今天（24日）凌晨4時30分，大陸在中國文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，正式開啟大陸首次地外天體採樣返回之旅。隨後，美國國家航空航天局（NASA）在其官方推特發文，希望中國大陸能和其他國家一起分享這次探月數據。

NASA稱，隨著嫦娥五號的發射升空，中國大陸開始努力加入美國和前蘇聯獲取月面樣本的行列。我們希望中國大陸和全球科學界分享中國探月工程所獲的的數據，以增進我們對於月球的瞭解，就像美國的阿波羅計劃和阿爾忒彌斯計劃所做的那樣。

據此前報導，中國大陸的探月工程一直在向全世界敞開合作的大門，在之前的嫦娥四號探月任務中，就包含了由荷蘭、德國、瑞典、沙烏地阿拉伯科學家參與研制的4台科學載荷。

而在嫦娥四號發射前，美國國家航空航天局月球勘探軌道器（LRO）團隊與嫦娥四號工程團隊科學家進行了密切溝通，商討利用美方在月球軌道運行的LRO衛星觀測嫦娥四號著陸，開展科學研究。為此，美方向中方提供了LRO衛星的軌道數據，中方團隊向LRO團隊提供了著陸時間和落點位置。

中國國家航天局也曾表示，願與各國航天機構、太空科學研究機構和太空探索愛好者攜手合作，共同探索太空奧秘。

(中時 )