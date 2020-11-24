美式賣場好市多舉辦為期7天的「黑色購物節」，繼昨天首日的57萬金條在開店一小時完售後，今天又推出26萬元的1.5克拉鑽石項鍊，才開店4分鐘就有民眾直奔精品區買下，出手闊氣。此外，黑購節第二天好市多終於祭出3C筆電類折扣，以及多項生活用品都有7至8折優惠。

好市多黑購節第二天主打1.5克拉鑽石項鍊，特價26萬2999元，省2萬6000元，相當打91折，據《ETtoday》報導，鑽石項鍊是由一名中年男子在開店4分鐘後買下，似乎是早已鎖定目標，一進門就直奔精品區下單。

黑購節第二天除了有鑽石項鍊以外，折扣商品還包括華碩14吋雙螢幕筆電、三星55吋8K QLED量子電視，生活用品類有瑞士鑽石深煎鍋、BRITA桌上型濾水箱、牙周適牙齦護理牙膏、寶寶燕麥沐浴洗髮乳等，以及保健食品香澄發泡錠ACE+紫錐菊+人參，零食類有MEIJI明治貓熊夾心餅乾組等，總計百項商品祭出7到8折的優惠。

網友們紛紛表示，這次的黑購節想買的都是生活用品居多，「牙線棒組合包台中還有嗎？」、「除臭除菌噴霧特價可以買，鞋櫃、垃圾桶、安全帽都很需要噴」、「很多人都有買曼秀雷敦那組護唇膏」，也有人說「感覺今年的買氣大減，討論度也不高」，有網友留言表示，聽店員說特價商品賣完隔天會換別的東西特價，所以應該每天會有點不同品項。

(中時新聞網)