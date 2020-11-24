42歲韓星朴恩惠以經典電視劇《大長今》李連生一角走紅，加上她外型甜美、氣質清新，讓朴恩惠有「韓版王祖賢」的稱號，而朴恩惠在2008年和企業家結婚、2011年產下雙胞胎兒子，不過夫妻倆卻在前年離婚，由朴恩惠撫養一對兒子，朴恩惠日前則在網上分享育兒日常時，她也感慨嘆很辛苦且無止盡。

朴恩惠和大他4歲的企業家金漢燮在2018年離婚，兩人的10年婚姻正式畫下句點，朴恩惠也透過經紀公司表示，雙方因為價值觀不同，經過多方考量後、決定各自放手，而雙胞胎兒子則由朴恩惠獨立撫養。

恢復單身的朴恩惠不吝嗇分享生活和育兒日常，而她日前在IG曬出行李箱對比照，裡面裝的都是孩子的物品，朴恩惠坦言：「在撫養孩子的過程中，總是感到辛苦和無止盡」。

不過看到兒子嬰兒時期和現在行李箱的對比照，朴恩惠感慨說：「是啊，他們長大了很多，我很安慰」，朴恩惠感性吐母親的真實心聲，網友也紛紛留言為朴恩惠加油打氣：「妳很棒了」、「這個決心很偉大」。

(中時新聞網)