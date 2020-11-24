國民黨立委陳以信及文傳會主委王育敏等多人上午前往總統府遞送「萊豬進口辯論邀請函」給蔡英文總統。陳以信引用當年ECFA辯論前，民進黨主張重大議題「終需一辯」主張，要求蔡總統接受辯論。國民黨革實院長羅智強也譏諷蔡總統及蘇揆，當年要求辯論時，可沒說立法院監督即可等說法。

王育敏表示，政府公布明年要進口萊豬後，國人的疑慮非常深，1122有超過5萬人走上街頭，消基會也有高達15萬民眾連署要拒絕萊豬，民調也有超過6成民眾反對萊豬進口，面對這麼重大的食安議題，國民黨主席江啟臣希望能進行萊豬進口電視辯論會，希望蔡總統欣然接受。

國民黨副祕書長李彥秀表示，蔡政府號稱最會溝通的政府，就請蔡總統接受江啟臣的邀請，跟最大在野黨溝通對話，這並不是第一次，之前蔡總統在野時也曾要求前總統馬英九就ECFA辯論，創下民主制度最好的典範，希望蔡總統不要躲在總統府象牙塔裡面，既然做了開放萊豬的決定，就請跟國人及在野黨溝通。

陳以信說，國民黨立委要求蔡總統到立法院進行國情報告，但到目前為止蔡總統並沒有正面回應，所以國民黨要要求蔡總統進行辯論，陳以信並拿出民進黨在ECFA辯論時的新聞稿，說當時ECFA是社會討論的重大議題，做為負責任的政黨，朝野兩黨負責人終需一場辯論，如今萊豬進口也是社會重大議題，現在的民進黨還是不是負責任的政黨？當年馬英九有雅量接受邀請，今天不知蔡有無雅量辯論？

羅智強表示，蔡總統及行政院長蘇貞昌異口同聲說，立法院監督就可以，擺明就是怯戰，他要用2010年的蔡英文及2013年的蘇貞昌來提醒二人，2010年時，當時行政部門建議由時任副總統的吳敦義代表，但蔡堅持要馬本人說清楚講明白，還在南太訪問的馬總統立刻答應，促成雙英辯論，當時蔡沒說只要立法院監督即可。

2013年時，民進黨反服貿時，馬英九要求舉辦服貿辯論，蘇回應「怕你(馬)不敢」，所以以同樣的標準，蘇揆要不要站出來「嗆蔡不敢」？沒有勇氣擔當？雖然最後在辯論前一周，蘇臨時取消辯論。

立委李德維也說，今天替黨主席江啟臣遞送辯論邀請函，希望蔡總統不要躲在總統府，應出來面對民意及在野黨的監督。辯論邀請函最後由總統府公共事務室主任高遵代為接下，並說會本於職責往上呈送邀請函。

(中時 )