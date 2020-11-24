英國政府向國會建議，規定若電訊公司違反新電訊安保法案，包括即將實施的禁止在5G網路中採用華為設備的禁令，將被處以高達銷售額10％或每日10萬英鎊的罰款。

英國早前要求電訊商在2027年前移除華為5G網路設備。法案是落實禁令的其中一步，政府發言人稱，法案有助提高國家電訊網路的安全水平，消除來自高風險供應商的威脅，亦可以保障英國免受網路攻擊。

(工商 )