華為又有新禁令？英提新法案 5G用華為設備恐挨罰 11:052020/11/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府向國會建議，規定若電訊公司違反新電訊安保法案，包括即將實施的禁止在5G網路中採用華為設備的禁令，將被處以高達銷售額10％或每日10萬英鎊的罰款。 英國早前要求電訊商在2027年前移除華為5G網路設備。法案是落實禁令的其中一步，政府發言人稱，法案有助提高國家電訊網路的安全水平，消除來自高風險供應商的威脅，亦可以保障英國免受網路攻擊。 (工商 ) #電訊 #法案 #華為 #華為設備 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車友用這「障眼法」躲高乘載成功上路 網抓出一缺失恐遭兩罰 09:572020/11/24 社會 權證星光大道－群益金鼎證券 聯發科前景亮 股價喊衝 04:102020/11/24 證券．權證 陸若逼台媒撤點 誰來為台灣發聲 04:102020/11/24 兩岸新聞 東元與華新換股案引發寶佳集團不滿 邱純枝：合作綜效大於盈餘稀釋 04:102020/11/24 財經要聞 大缺貨 輝達、超微新品沒得買 04:102020/11/24 產業．科技 《電子零件》5G鑽針及鑽孔需求旺到爆 凱崴獲利大躍進 10:002020/11/24 財經 改口稱查廠非必要 衛福部挨轟 04:102020/11/24 政治要聞 《國際產業》英國立法 電信商買華為設備處罰款 11:252020/11/24 財經 擴展醫療服務市場 沃爾瑪家族投資居家快篩 04:102020/11/24 全球財經 《熱門族群》訂單強勁 尖點、凱崴「績」昂 11:252020/11/24 財經 財經熱門新聞 牆倒眾人推 通用汽車退出川普對加州政府燃油標準訴訟 - 財經 葉倫屬信奉升息鷹派 為何市場歡呼她接財長？ - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 那些年華為賣掉的子公司 曾催生電源界黃埔軍校 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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