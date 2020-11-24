抗疫露曙光，台股今天早盤由晶圓雙雄台積電、聯電領漲，指數最高來到13951.17點、上漲73.16點，續創歷史新高，但隨即出現獲利回吐賣壓，指數震盪拉回翻黑。

至10時29分左右，台股加權指數來到13872.15點，下跌5.86點，跌幅0.04%，成交值新台幣1357.19億元。電子股漲0.1%，金融股跌0.47%。

權值電子股台積電盤中拉回，跌1元來到495.5元；外電傳出將在美國威州廠為Google組裝伺服器的鴻海跌0.6元來到82.3元；股王大立光漲5元報3405元，聯電大漲2.95元、漲幅8.12%，來到39.3元。

印刷電路板（PCB）族群受到資金青睞，欣興漲5.84%，來到83.3元，成交張數超過7萬張；外資連買5個交易日的金像電拉半根漲停，上漲5.77%，來到51.3元，成交量超過5.5萬張。外資看好景碩產能吃緊將帶動價格上揚，喊出目標價135元，景碩早盤攻上漲停84.7元，成交量逾2.8萬張。

華冠投顧分析師范振鴻指出，大盤今天開高走低，短線有漲多獲利回吐賣壓，由於台股近3週已漲1000多點，短線壓回整理都算是健康狀態，不需過度恐慌，接下來可留意中小型股發展。（編輯：張均懋）1091124

(中央社)