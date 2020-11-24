國防部副參謀總長丘樹華、李廷盛中將昨(23日)前往空軍花蓮基地，督導「1117專案」搜救任務，將重點置於F-16戰機殘骸定位，船隻採取聲納及聽音器、統計數據等方式，掌握標定位置，進一步交叉比對更精確的定位。另外，搜救工作也投入生力軍，可以探測超過水下3000米的科技部最新海洋研究船「勵進號」也已經準備協助打撈。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心建置的勵進研究船23日在高雄香蕉碼頭舉行啟用典禮，該船長76公尺、寬16公尺、總噸位2629噸、最大船速12節、可搭載43人、最多可航行天數30天，造價8.9億台幣。（王錦河攝）

勵進號研究船上搭載深海工作型水下遙控無人載具ROV（右），可執行深海科學研究和工程探勘，配有10組水下攝影機、2組機械手臂、避障及定位聲納、慣性導航儀、溫鹽深儀等設備，最大工作深度為水下3000公尺。(王錦河攝)

邱樹華一行上午在空軍第五聯隊「搜救應變中心」聽取專案報告後代表國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將慰勉搜救單位的辛勞。

邱樹華強調，「我們要確實管制時間節點，將裝備、人力、天候都納入考量。」希望能加快工作進度。他也要求應變中心，將重點置於F-16戰機殘骸定位，船隻採取聲納及聽音器、統計數據等方式，掌握標定位置，進一步交叉比對更精確的定位。

丘樹華也表示，因東部海底地型錯綜複雜，定位越精準，越能節約作業時間，丘副總長期勉「奧黛麗絲號」探勘船、科技部「勵進號」研究船、海軍大氣海洋局等單位，能夠密切合作，儘快完成定位、打撈作業。

據了解，駔最新投入搜救行列的勵進號由新加坡造船公司TMS承作，在越南建造，採取高標準規格設計，提升船體結構強度，包括船身、船底是雙層船殼。平時探測任務包含以深海工作型水下無人載具(ROV)執行探勘任務、海底沉積物及巨型長岩心採樣作業、高精度與全深度海底地形測繪、海床底質資料搜集等。

勵進號的科儀聲納以固定吊艙(Gondola)的方式設置，與船底有一段間隔，因而精度大幅提高，而「勵進號」是目前全世界的海洋研究船中少數擁有此先進設計者。

吊艙結構內包含地球物理探測裝備：淺海(至600公尺)、深海（至11,000公尺）多音束聲納系統、單音數探測聲納(至11,000公尺)、地層剖面儀，及海洋物理探測裝備：都卜樂流剖儀。

英製Triton XLX56型深海工作級ROV為原「海研五號」購置裝備，是國內最大、最先進的科研用ROV。最大工作深度為水下3,000公尺，本體配備10組水下攝影機(其中2組為HD高畫質)、2組機械手臂、慣性導航儀(INS)、避障聲納(Scanning sonar)、深海定位聲納(Homer)及温鹽深儀(CTD)等設備；油壓系統可輸出150匹馬力提供推進螺旋槳與機械手臂使用，與下掛式工具籃(Tool Sled)整合後可在放置250公斤的探測設備或科學樣品，可支援國內深海科學研究以及執行工程探勘等服務。

此外「勵進號」亦可同時執行水文資料收集與採水作業、佈放/回收海氣象浮標與沉積物收集器串列，以及海洋科儀設備教育訓練等一般科研任務。

(中時新聞網)