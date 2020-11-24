孟子第73代孫女孟慶而，因在金曲獎穿爆乳裝走紅，前幾天的金馬獎也不負所望，以薄紗透膚低胸禮服登場，再度辣翻眾人的眼睛。不過，喜愛她的男粉絲恐怕要心碎了，因為她即將嫁給音樂人男友Eddie。

根據《ETtoday星光雲》報導，34歲孟慶而與Eddie認識20年、交往3年，兩人同教會，都熱愛音樂，也有結婚共識，今年7月17日男友在陽台下跪求婚，讓她驚喜到落淚，馬上就答應。

小倆口預計在明年4月結婚，由孟慶而規劃，嚮往戶外婚禮或是園遊會的形式，目前還在籌劃細節中。

事實上，孟慶而今年為最佳原創電影音樂出席金馬獎時，身邊挽的男伴即是Eddie，郎才女貌的組合頗為吸睛，而且孟慶而常常在社群網站提到Eddie，像是金馬獎時她笑稱男友在照片中「Eddie老師好有戲」，也甜讚未婚夫在音樂上很有才華又努力，在頒獎典禮前不斷幫忙集氣，看得出來兩人感情相當要好。

(中時新聞網)