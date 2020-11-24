台中市警察局長楊源明說，將會同教育局立馬循線展開偵辦。（陳世宗攝）

民進黨市議員林祈烽今天在台中市議會市政總質詢時指出，他近期接獲家長陳情，指校園內有發生變態男子裸露下體，疑似趁學童上課期間，公然在教室和校園內猥褻自拍，其中還有學童的書包等物品。台中市警察局長楊源明說，將會同教育局立馬循線展開偵辦。

林祈烽表示，究竟照片中的男子是不是校外人士，或是該校教職員，市府應立即成立專案調查小組，盡速查出這些照片中的人事時地物依法究責；未來加以防範並加強校園安全來保護學生。

市長盧秀燕指出，家長的圖片從何下載？是否為台中市轄區，如果不是不用過度恐慌，如果是一定嚴加追查；科技辦案一定可以找出來，只要妨害風化都會面臨國家刑責，如果不是台中市就不用過度緊張！

教育局長楊振昇說，這非常可惡，如果是中市的教職員該解聘就解聘，教育局將立即徹查，並結合警察局共同追查。

台中市警察局楊源明強調，警方將會同教育局調查是否為中市的特定校園，希望議員提供資料來共同追查嚴辦。

(中時 )