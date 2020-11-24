國民黨主席江啟臣邀請蔡總統辯論萊豬，行政院長蘇貞昌今天表示，如果有什麼指教就在立法院質詢，這樣比較正常，要另外搭台，人民並不樂見，也是本末倒置。江啟臣反酸，蘇貞昌不要那麼急著取代蔡總統，蘇是行政院長，不是總統，備詢也不是辯論，不要忘了，蘇貞昌當年擔任民進黨主席時，也曾經就服貿，邀請當時的總統馬英九辯論，當時馬一口答應，是蘇改變主意取消。

江啟臣上午出席國民黨台北市黨部所辦的黨慶，活動前接受媒體聯訪。

對於邀蔡總統辦論一事，江啟臣說，今天文傳會主委王育敏等人已將辯論邀請函送到總統府給蔡總統，呼籲蔡總統能夠接受，接受才代表願意正視民意；之前國民黨立法院黨團邀請蔡總統做國情報告，但民進黨團拒絕，所以只好直接邀請蔡總統進行辯論，直接面對民意，幾個月前人民以817萬票讓蔡總統當選，不要當選就忘了人民，就把民意擺在一邊。

媒體詢問，若蔡總統仍拒絕辯論，該怎麼辦？江啟臣表示，現在就先等蔡總統的回應；國民黨絕對跟人民站在一起，所以能用何種方式拒絕萊豬進口，不會只限於任何一種方式，只要是民意堅決拒絕的、阻擋的、有害人民健康的，國民黨就是與人民站在一起。我們會想盡一切辦法，包括立院黨團、執政縣市長及議會黨團，都會全力來共同阻擋。

此外，民進黨立委鄭運鵬日前發現國民黨台北市黨部在立法院召開基層幹部會議，質疑這是用國會資源處理黨務，對此，江啟臣表示，就他的了解，國民黨立委一切依照立法院程序申請使用，若不允許使用應該不會通過申請才對，所以這是經過立法院內部合法程序申請使用的，如果有問題就去問立法院長游錫堃。

(中時 )