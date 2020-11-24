有性侵前科的林姓男子，去年因出生10多天的兒子哭鬧，他竟活活打死再依民間信仰於嬰屍上蓋上紅色符印後，請他父母協助處理，經勸說後才送醫並謊稱男嬰是意外死亡，歷審依對兒童傷害致死罪將他判刑18年，最高法院認為須釐清有無殺人犯意，撤銷發回更審。

47歲的林姓男子因強制性交罪將判刑10年，他出獄後與郭女在桃園同居，並在去年3月生下1子，他因出生10多天的男嬰深夜哭鬧，用手狂毆其頭部至男嬰傷重停止哭鬧，不久，幼子因硬腦膜下腔及蜘蛛網膜下腔出血及腦損傷而死亡。

林男將幼子的肚子蓋上紅色符印後，南下到他父母位於嘉義市的住處希望對方協助處理，他的父母因見男嬰已明顯死亡於是要求林男盡速將男嬰帶回桃園就醫，林男送往醫院後，在檢察官相驗時，還騙稱男嬰不慎在澡盆摔落死亡，檢方解剖後發現林的犯行。

一、二審認為，林男與郭女發生爭吵，而怒火中燒而毆打男嬰，是因情緒控制能力不佳，一時情緒失控毆打男嬰致死，依對兒童犯傷害致人於死罪將他判處18年徒刑，案經上訴，最高法院撤銷發回。

(中時 )