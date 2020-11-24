哈登似乎鐵著心要離開火箭，而克雷湯普生又驚傳整季報銷，因此美國媒體提出一個建議案，那就是用包含威金斯以及選秀探花懷斯曼在內的4名球員5個未來選秀權向火箭交易哈登與塔克，這個建議案能讓兩隊互利。

這個建議案勇士送出魯尼、帕斯卡、威金斯、懷斯曼，以及灰狼2021年選秀首輪簽、2022年首輪互換權、2024年首輪簽、2025年首輪互換權和2026年首輪簽，換來火箭哈登與塔克。

勇士原本的如意算盤是史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林、威金斯與懷斯曼的豪華先發陣容，然而克雷湯普生突然受傷，打亂了勇士的如意算盤，所以有心人認為，勇士如果不想要在新球季繼續擺爛下去的話，就只能做出重大改變，而能夠讓勇士起死回生的人就是哈登。

哈登連續三季場均超過30分，而且還連續兩季勇奪得分王，柯瑞在18-19賽季也有27.3分、5.3籃板、5.2助攻的全面數據。兩人都是聯盟頂級得分好手，尤其是三分球方面。先發搭配歐布雷、格林和塔克，完全有實力去和湖人競爭西區霸主，等到湯普生歸隊，勇士將會組成全聯盟最可怕的得分三巨頭。

火箭方面哈登與韋斯布魯克都想要離開，然而其他球隊對於韋斯布魯克興趣缺缺，哈登的交易價值相當高，如果能與勇士成功互換的話，威金斯就能與韋少聯手，帕斯卡可以彌補塔克離開的戰力缺口，魯尼能擔任替補中鋒，而懷斯曼更是能夠栽培的優質新秀，至於五個未來選秀權則是火箭想要重返榮耀的重要籌碼。

(中時 )