桃園市大園區一名75歲的呂姓老婦，23日下午接獲詐騙電話，稱其孫子因欠債遭綁架，要求支付50萬贖金才能放人，老婦一時聯繫不上孫子於是信以為真，嚇得趕緊報警，所幸在警方的協助下，順利聯繫上老婦的孫子，成功攔阻詐騙。

大園警分局埔心派出所所長潘致融表示，呂姓老婦於23日下午神色慌張、眼眶泛淚跑到派出所報案，稱接到不知名電話，表示其孫子因欠錢不還，現在已遭到軟禁，要求支付50萬元贖金才肯放人，若不從則要將其孫子剁手剁腳。老婦聽到電話那頭不斷傳來「阿嬤救我」的哭喊聲，而她因為沒有孫子的聯絡方式，無法確認孫子的安危，於是信以為真，準備前往郵局匯款。

警員林彥甯得知後，馬上就跟老婦說這是常見的詐騙手法，但老婦仍相當著急，執意要前去郵局匯款。員警不斷苦勸，並透過鄰居與老婦的孫媳婦聯繫上，順利取得孫子的手機號碼，經撥打後確認孫子正在上班，沒有遭人綁架，老婦才終於鬆了一口氣，不斷向員警道謝，表示有警察真好。

大園警方表示，「假綁架真詐財」時有所聞，呼籲民眾如有接到疑似詐騙電話，應先保持冷靜，不要依照歹徒的指示做任何動作，並撥打165反詐騙電話查詢，或直接前往鄰近的警察機關尋求協助，避免受騙上當。

(中時 )