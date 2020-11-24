封測廠矽格(6257)法說會對2020年第四季及2021年營運釋出樂觀展望，法人看好第四季營收可望續揚改寫新高，明年營收可望續繳雙位數成長，對產業前景及公司營運正向看待、認為目前評價偏低，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價自42元調升至65元。

矽格今（24）日股價在利多激勵下開高走揚，最高上漲4.27％至45.15元，創8月初以來3個半月高點，早盤維持逾2.5％漲幅，領漲封測族群、表現優於大盤。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超1328張、昨（23）日續賣超823張。

矽格受惠宅經濟及5G基礎建設加速，主要客戶手機、網通、電源管理晶片測試需求暢旺，帶動前三季歸屬母公司稅後獲利躍增54.39％至12.98億元，每股盈餘3.08元，雙創同期新高。累計前10月自結合併營收100.67億元、年增22.13％，已超越去年全年提前創高。

矽格總經理暨營運長葉燦鍊表示，5G趨勢帶動產品測試時間拉長，加上需求數量較多，公司對未來測試需求樂觀看待，從近期資本支出規模即可看出端倪。矽格前三季資本支出達50億元，主要因應客戶無線網通、手機、電源管理、車用電子晶片等新增測試需求。

矽格董事長黃興陽表示，公司測試營收約75％、封裝約25％，由於客戶對手機、網通、人工智慧（AI）、車用電子相關晶片需求持續暢旺，目前測試稼動率達85％的幾近滿載狀態，加上蘇州廠預計12月量產，預期可帶動第四季營收較第三季續揚、再創新高。

葉燦鍊表示，矽格第四季資本支出估約9億元，主要為提前因應客戶明年5G手機、無線網通、電源管理、車用電子晶片等測試產能建置。明年預期各應用成長動能依序為5G手機、網通、車用、AI晶片，今年5G應用對營收貢獻約15％、明年希望提升至25％。

投顧法人指出，由於客戶測試訂單需求持續暢旺，矽格11、12月營收可望持穩11億元以上高檔，帶動第四季營收「雙升」中位數百分比，獲利則可望雙位數「雙升」、同步續創新高。預估全年營收年增23％、稅後淨利年增45％，亦可望同步改寫新高。

展望明年，投顧法人認為，矽格前2大客戶約貢獻營收5成，明年手機晶片大客戶估成長逾2成、網通大客戶亦可望成長逾1成。預期在主要客戶需求帶動下，看好矽格明年營收可望成長逾1成，且尚有報價調漲的潛在可能性，帶動獲利成長優於營收。

(時報資訊)