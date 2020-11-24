IC Insights預估，英特爾今年穩居全球半導體龍頭地位，台積電(2330)則僅次於英特爾（Intel）及三星（Samsung），居全球第3大半導體廠；台廠聯發科(2454)排名也擠進前15名，將自第16名躍升至第11名。

研調機構IC Insights表示，儘管疫情造成今年全球經濟衰退，但也刺激數位轉型加速，帶動半導體市場強勁成長。IC Insights預估，今年全球前15大半導體廠營收合計將達3554.18億美元，年增13%，成長幅度將高於整體半導體業增幅6%，也比2019年表現翻轉，2019年，排名前15位的半導體供應商的總銷售額年減15%。

IC Insights預估，英特爾今年半導體營收將約738.94億美元，年增4%，穩居全球半導體龍頭地位。三星半導體營收604.82億美元，年增9%，為第2大半導體廠。

IC Insights預期，台積電今年營收將達454.2億美元，成長31%，居第3大半導體廠，主要受惠蘋果（Apple）、海思5奈米及7奈米手機處理器出貨暢旺。

IC Insights預期，今年前15大半導體銷售排名中有兩個新進入者，即聯發科和AMD，預計聯發科今年將躍升5位至第11位，而AMD預計將躍升3位至第15位。

IC Insights預期，聯發科今年營收可望達107.81億美元，年增35%，排名將自去年的第16名躍升至第11名，向上攀升5名。

IC Insights預期，AMD今年營收可望強勁增長41%，排名將躍升3位至第15位。

IC Insights指出，前15大廠中，有8家總部位於美國，韓國有2家，台灣及歐洲也各有2家，日本有1家。

(時報資訊)